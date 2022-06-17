Hindistan'da viral olan video gözaltındaki Müslümanlara polis şiddetini gözler önüne serdi - Son Dakika
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Hindistan'da viral olan video gözaltındaki Müslümanlara polis şiddetini gözler önüne serdi

17.06.2022 11:20
Hindistan'da viral olan video gözaltındaki Müslümanlara polis şiddetini gözler önüne serdi

Hindistan'da viral olan bir video polisin gözaltındaki bir grup Müslümana yönelik uyguladığı orantısız şiddeti ortaya çıkardı.

Hindistan'da viral olan bir video polisin gözaltındaki bir grup Müslümana yönelik uyguladığı orantısız şiddeti ortaya çıkardı.

BBC'nin haberine göre, iktidar partisi BJP'nin önde gelen üyelerinden Shalabh Tripathi'nin polis vahşetini "asilere hediye" olarak övmesinin ardından, video milyonlarca kişi tarafından izlendi.

BBC'nin haberine göre, iktidar partisi BJP'nin önde gelen üyelerinden Shalabh Tripathi'nin polisin Müslümanlara orantısız şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp "asilere hediye" olarak övmesinin ardından, video milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Videoda, iki Hint polisinin gözaltındaki bir grup Müslüman erkeği beyzbol sopasına benzeyen çubuklarla dövdüğü görülürken, mağdurlar korkudan duvara yaslanarak "Acıyor, acıyor... Hayır!" şeklinde çığlık atıyor.

Söz konusu görüntülerdeki mağdurlardan Saif (24), iktidar partisi yetkililerinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalarını Kuzey Hindistan'ın Saharanpur kentinde geçen hafta cuma namazının ardından protesto eden onlarca Müslümanla birlikte gözaltına alınmıştı.

Polis, Saif ve diğer 30 kişiyi isyana karışmak, şiddeti kışkırtmak ve bir kamu görevlisini yaralamak gibi gerekçelerle suçluyor.

Aileleri ise saldırıya uğrayanların masum olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

Saif'in şiddete uğradığı videoyu gözyaşları içerisinde izleyen küçük kardeşi Zeba, "Bu benim kardeşim, onu çok dövüyorlar, çok bağırıyor." dedi.

Zeba, ziyaret ettiği gözaltındaki ağabeyinin vücudunda morluklar olduğunu söyledi.

Parti yetkililerinden veya BJP hükümetinden görüntülere dair kınama gelmezken, olaya karışan polisler hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret

Hindistan'da son günlerde Hindu milliyetçiliği ideolojisine dayanan iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltti.

İktidar partisi yaşanan gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın 5 Haziran'da görevine son verilmiş ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal da partiden ihraç edilmişti.

Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadesini kullanmıştı.

Jindal ise BJP'nin verdiği kararın önemini vurgulayarak kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, 7 Haziran'da İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri dolayısıyla Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

Sharma'ya 9 Haziran'da "insanları çeşitli bölücü çizgiler temelinde kışkırtmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

BJP'li yetkililerin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti.

Birçok ülkede protesto gösteri düzenlenirken çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bunların yöneticileri söz konusu ifadeleri kınamıştı.

Polislerin, 11 Haziran'da Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda havaya ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise polisin Uttar Pradeş'te Müslüman gençlere uyguladığı şiddet gözler önüne serilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hz Muhammed, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da viral olan video gözaltındaki Müslümanlara polis şiddetini gözler önüne serdi - Son Dakika

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