Son Dakika Haberleri: Hindistan'da yağışlar nedeniyle mahsur kalan 427 turist tahliye edildi
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Hindistan'da yağışlar nedeniyle mahsur kalan 427 turist tahliye edildi

11 dakika önce

Hindistan'ın Kuzey Sikkim bölgesinde aniden bastıran şiddetli yağışların yol altyapısına zarar vermesi sonucu dört gündür mahsur olan 427 turistin tamamının tahliye edildiği bildirildi.

Hindistan'da yağışlar nedeniyle mahsur kalan 427 turist tahliye edildi, System.String[]
Hindistan'ın Kuzey Sikkim bölgesinde aniden bastıran şiddetli yağışların yol altyapısına zarar vermesi sonucu dört gündür mahsur olan 427 turistin tamamının tahliye edildiği bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, Kuzey Sikkim yetkilisi Raj Yadav, yollara zarar veren şiddetli yağmurlar nedeniyle mahsur kalan 427 turistin tahliyesi için bölge yönetimi tarafından araçlar tahsis edildiğini belirtti.
Yadav, turistlerin tahliyesi için hükümete ait ve askeri araçların yanı sıra özel taksilerin de devreye sokulduğunu dile getirerek önce Chungthang kasabasına götürülen turistlerin oradan otobüslerle Gangtok şehrine taşındığını ifade etti.
Gangtok'a kadar tüm turistlerin ücretsiz taşındığını aktaran Yadav, turistlere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sağlandığını kaydetti.
Yaklaşık 60 turist aracı, sağanak nedeniyle 4 gün boyunca Lachen ve Zema yöreleri arasında mahsur kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:05 Kaynak: AA
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