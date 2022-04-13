Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı

13.04.2022 21:45

- Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı Hindistan'ın Mumbai kentinde otomobille çarpışan ve yakıt deposu alev alan motosikletin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

- Hindistan'da yakıt depo su alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı

MUMBAİ - Hindistan'ın Mumbai kentinde otomobille çarpışan ve yakıt deposu alev alan motosikletin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Mumbai kentinde otomobil ile çarpışan motosikletin yakıt deposu alev aldı. Yoldan geçen bir su tankeri tarafından alev alan yakıt deposuna müdahale edildiği sırada ise motosiklette patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile 2 kişi yaralanırken, yakınlarda bulunan bir araçta alev aldı. Patlamada yaralananlardan biri acı içinde yerde kıvranırken, çevredeki vatandaşlar su ile yanan adama müdahale etti. Patlama anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı
Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı
Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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