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Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı - Son Dakika

Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı

09.11.2021 20:24

- Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı Hindistan'ın kuzey kesiminde yer alan Yamuna Nehri, endüstriyel atıklar nedeniyle zehirli köpükle kaplandı.

- Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın kuzey kesiminde yer alan Yamuna Nehri, endüstriyel atıklar nedeniyle zehirli köpükle kaplandı.

Dünyanın en kirli yerleri arasında gösterilen Hindistan'daki Yamuna Nehri, bir kez daha endüstriyel atıkların neden olduğu zehirli köpüğe teslim oldu. Nehrin Delhi'deki Kalindi Kunj yakınlarından geçen bölümü kar yağışını andıran beyaz köpükle kaplandı. Yerel yetkililer, kirlilikten nehre boşaltılan "ağır kanalizasyon ve endüstriyel atıkları" sorumlu tuttu. Kirlilik nedeniyle şehrin bir kısmına su tedarikinin de kesildiği belirtildi.

Yıllar önce verilen temizleme sözüne rağmen Yamuna Nehri'ndeki görülen zehirli köpük, her yıl rastlanılan kirlilik haline geldi. 2020 tarihli hükümet raporuna göre nehirdeki su kalitesi son 5 yılda "kritik derecede kötü" olarak kayıtlara geçti.

Bir kadın zehirli köpükler içinde dua etti

Zehirli köpük, Hinduların "Chhath Puja" ritüelini gerçekleştirmesine engel olamadı. Bir kadın, kutsal olarak kabul edilen Yamuna Nehri'ne gelerek zehirli köpük içinde dua etti. "Güneş ibadeti" olarak bilinen ritüelde Hindular kutsal nehirde yıkanırken, güneşin doğuşunu ve batışını izleme gibi ritüeller gerçekleştiriliyor.

Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı
Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı
Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı
Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı

India, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı - Son Dakika
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