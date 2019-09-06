Hindistan'da yanan trene ilk müdahaleyi yolcular yaptı
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Hindistan'da istasyonda yolcu alan bir trende çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:03 Kaynak: DHA
'da istasyonda yolcu alan bir trende çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Treni vatandaşlar ve itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, başkent Yeni Delhi'de bulunan Yeni Delhi İstasyonu'nun 8'inci platformunda çıktı. Chandigarh-Kochuveli seferi yapan tren, Yeni Delhi'de durduğu sırada çıkan yangına ilk müdahaleyi tren yolcuları yaptı. Ray kenarındaki söndürme hattının vanalarını açarak trene su sıkan vatandaşlar bir yandan da itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayda kimsenin yaralanmadığı; trende ise maddi hasar meydana geldiği; bazı seferlerin aksadığı belirtildi.
Yangının sebebi araştırılıyor.
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