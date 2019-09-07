Son Dakika Haberleri: Hindistan'da yaralı antilobu canlı canlı gömdüler
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Hindistan'da yaralı antilobu canlı canlı gömdüler

36 dakika önce

Hindistan'da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı'na başvurdu.

Hindistan'da yaralı antilobu canlı canlı gömdüler, System.String[]
Hindistan'da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.

Olay, Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana geldi. Eyaletteki çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar verdikleri gerekçesiyle Orman Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlık, çiftçilerin şikayetlerini değerlendirdikten sonra bölgedeki antilopların öldürülmesine izin verdi. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde vurulan bir antilobun ölmediği, avcıların antilobu iş makinesiyle bir deliğe sürükledikten sonra hayvanı canlı canlı gömdüğü görüldü.


Hindistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:25 Kaynak: DHA
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