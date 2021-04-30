Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti - Son Dakika

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yönetimindeki aksaklıklara yönelik eleştiriler nedeniyle internet ve sosyal medya platformlarına kısıtlama getirilemeyeceğine hükmetti.

Ülke basınındaki habere göre, kararı duyuran Yüksek Mahkeme Üyesi Hakim DY Chandrachud, konuya dair yaptığı açıklamada, salgına dair şikayetleri nedeniyle halkın sesinin kısılamayacağını belirtti.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yönetimindeki aksaklıklara yönelik eleştiriler nedeniyle internet ve sosyal medya platformlarına kısıtlama getirilemeyeceğine hükmetti.

Ülke basınındaki habere göre, kararı duyuran Yüksek Mahkeme Üyesi Hakim DY Chandrachud, konuya dair yaptığı açıklamada, salgına dair şikayetleri nedeniyle halkın sesinin kısılamayacağını belirtti.

Chandrachud, vatandaşların salgına dair şikayetlerini sosyal medya üzerinden dile getirmesinin "yanlış bilgi" olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, merkezi hükümet ve eyalet yönetimlerinin bilgi ve iletişimin kısıtlayamayacağını kaydetti.

Öte yandan, hakim Chandrachud, salgına dair şikayetlere dava açma girişimlerinin mahkemeye saygısızlık olarak görüleceğini ifade etti.

Yeni Delhi yönetimi, Twitter'a yaptığı başvuru ile salgının yönetimini eleştiren 52 Twitter paylaşımını kaldırtmıştı.

Uttar Pradesh Baş Bakanı Yogi Adityanath ise hastanelerde oksijen kıtlığından şikayet eden paylaşımlarda bulunanları yalan haberler yaymakla suçlamıştı.

Vaka sayısının son bir hafta 300 bini aştığı Hindistan, günlük hasta sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke olarak oldu. Vaka sayılarındaki hızlı artış ülkenin sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Chandrachud, vatandaşların salgına dair şikayetlerini sosyal medya üzerinden dile getirmesinin "yanlış bilgi" olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, merkezi hükümet ve eyalet yönetimlerinin bilgi ve iletişimin kısıtlayamayacağını kaydetti.

Öte yandan, hakim Chandrachud, salgına dair şikayetlere dava açma girişimlerinin mahkemeye saygısızlık olarak görüleceğini ifade etti.

Yeni Delhi yönetimi, Twitter'a yaptığı başvuru ile salgının yönetimini eleştiren 52 Twitter paylaşımını kaldırtmıştı.

Uttar Pradesh Baş Bakanı Yogi Adityanath ise hastanelerde oksijen kıtlığından şikayet eden paylaşımlarda bulunanları yalan haberler yaymakla suçlamıştı.

Vaka sayısının son bir hafta 300 bini aştığı Hindistan, günlük olarak dünyada en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke konumuna gelirken, vaka sayısındaki artış ülkenin sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.