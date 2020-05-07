Hindistan'da yasağa rağmen vakalar artıyor - Son Dakika

Hindistan Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede toplam vaka sayısının 53 bin 45'e, ölü sayısının bin 787'e yükseldiğini açıkladı.



Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüs salgınında (Covid-19) vaka sayısının 53 bin 45'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, haftalardır süren sokağa çıkma yasağı, genel izolasyon ve sıkı tedbirlere rağmen vakaların artmaya devam ettiğini belirtti. Ülkede son 24 saatte korona virüs nedeniyle 89 kişinin ölmesi sonucu toplam ölü sayısının bin 787'e yükseldiği belirtildi. Ülkede en çok etkilenen eyalet ise 14 bin 541 vaka sayısıyla Maharaştra eyaleti oldu. Maharaştra eyaletinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 583'e ulaştı. - YENİ DELHİ