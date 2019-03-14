Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Yaya Üst Geçidi Çöktü: 6 Ölü, 33 Yaralı

Hindistan'da Yaya Üst Geçidi Çöktü: 6 Ölü, 33 Yaralı

1 saat önce

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaya üst geçidinin bir kısmının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Hindistan'da Yaya Üst Geçidi Çöktü: 6 Ölü, 33 Yaralı, System.String[]
Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaya üst geçidinin bir kısmının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Chhatrapati Shivaji Terminus demir yolu yakınlarındaki yaya üst geçidinin beton tabanının bir kısmı çöktü.

Akşam yerel saatle 19.35'te meydana gelen olayda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve afet yönetim yetkililerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

NDTV kanalının haberinde, üst geçidin tadilatta olduğu ancak yaya geçişlerine de açık olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşamını yitirenler için derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Times, Mumbai, Hindistan, Güncel
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