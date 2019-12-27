Hindistan'da yemek kokusu alan fil, piknik alanına koştu:  O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da yemek kokusu alan fil, piknik alanına koştu:  O anlar kamerada - Son Dakika Dünya

Hindistan'da yemek kokusu alan fil, piknik alanına koştu:  O anlar kamerada

6 saat önce

Hindistan'da bir fil, yemeklerin kokusunu alınca eğitmeninin kontrolünden çıktı ve piknik yapılan alana giderek yemekleri yemeye başladı.

Hindistan'da yemek kokusu alan fil, piknik alanına koştu:  O anlar kamerada, System.String[]

Hindistan'da bir fil, yemeklerin kokusunu alınca eğitmeninin kontrolünden çıktı ve piknik yapılan alana giderek yemekleri yemeye başladı. O anlar bir görgü tanığının kamerasına yansıdı.

Olay, Orissa eyaletindeki bir piknik alanında meydana geldi. 'Bablu' ismindeki genç bir fil, pikniğe gelenlerin getirdikleri yemeklerin kokusunu alarak eğitmeninin kontrolünden çıktı ve piknik yapılan yere doğru koşmaya başladı. Bir filin üzerlerine doğru koştuğunu gören piknik yapanlar ise hemen panik içinde kaçmaya başladı. Fil piknik alanındaki yemekleri yerken, eğitmenleri de fili tekrar kontrol altına almaya çalıştı.


Hindistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yemek kokusu alan fil, piknik alanını karıştırdı
Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor Fas Kralını eleştiren sosyal medya fenomenine dört yıl hapis cezası Son dakika: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 15 kişi öldü, 66 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
17:18 Meclisin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri - Son Dakika Haber
17:12 Kürüsel ısınmanın tetiklediği doğal afetler 2019'da 4 bin 570 can ve 140 milyar dolara mal oldu - Son Dakika Haber
17:12 Başkan Özdemir: "Havza OSB'de ilk ürün sevkıyatı 2020'de yapılacak" - Son Dakika Haber
17:11 Başkan Başdaş'tan muhtarlara "Cumhurbaşkanı Erdoğan" mesaisi - Son Dakika Haber
17:11 Gerze'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika Haber
15:50 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
15:35 İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 17:23:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da yemek kokusu alan fil, piknik alanına koştu:  O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]