Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere "Korona" ve "Kovid" isimleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere 'Korona' ve 'Kovid' isimleri verildi - Son Dakika

Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere "Korona" ve "Kovid" isimleri verildi

6 saat önce

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Hindistan'da bir çift, yeni doğan ikiz bebeklerine "Korona" ve "Kovid" isimlerini verdi.

Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Hindistan'da bir çift, yeni doğan ikiz bebeklerine "Korona" ve "Kovid" isimlerini verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak ilan edilen ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde tedirginlik artarken Hindistan'ın Chhattisgarh eyaleti Raipur kentinde bir çift yeni doğan ikiz bebeklerine ilginç bir isim koydu. Korona virüsü ve Covid-19 kelimelerinin bazı ülkelerde kullanımı bile yasaklanırken Hindistan'da bir çift ikiz bebeklerine Korona ve Kovid isimlerini verdi. Geçtiğimiz 27 Mart'ta doğum yapan 27 yaşındaki anne Preeti Verma, "27 Mart'ın erken saatlerinde ikizlerle, bir erkekle ve bir kızla kutsanmıştım. Şimdilik onlara Kovid (erkek) ve Korona (kız) adını verdik" dedi. Verma doğumun zorlu geçtiğini belirterek, "Doğum, çeşitli zorluklarla karşılaştıktan sonra gerçekleşti ve bu nedenle eşimle bu günü unutulmaz kılmak istedik" ifadelerini kullandı.

Anne Verma, Hindistan'da geçtiğimiz 24 Mart'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığı için hastaneye gitmesine izin verilmediğini, daha sonra eşinin ambulans bularak kendisini hastaneye götürdüğünü ifade etti. Ambulansın polis tarafından birkaç kez durdurulduğunu da belirten Verma durumun anlaşıldıktan sonra hastaneye gidebildiklerini söyledi. Bebekleri için seçtikleri isimlere yönelik de konuşan anne Verma, "Aslında virüs tehlikeli ve hayatı tehdit ediyor, ama bu salgın insanların sağlık önlemlerine, hijyene ve diğer iyi işlere odaklanmasını sağladı. Bu nedenle bu isimleri düşündük. Hastane personeli de bebekleri Korona ve Kovid olarak adlandırmaya başladığında sonunda salgının adını vermeye karar verdik" diye konuştu.

Öte yandan, şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da vaka sayısı 2 bin 567'ye yükseldi.

(İHA)

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:10 Kaynak: İHA

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