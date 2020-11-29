Hindistan'da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, hükümetin "müzakere" şartını kabul etmedi - Son Dakika

Hindistan'da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, hükümetin "müzakere" şartını kabul etmedi

29.11.2020 14:59
Hindistan'da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, hükümetin

Hindistan'da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, hükümetin "bloke ettikleri otoyollardan çekilmeleri durumunda kendileriyle masaya oturacağı" yönündeki teklifini reddetti.

Hindistan'da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, hükümetin "bloke ettikleri otoyollardan çekilmeleri durumunda kendileriyle masaya oturacağı" yönündeki teklifini reddetti.

Hindistan'da 2 aydır gösteriler düzenleyen çiftçiler, Pencap ve Haryana eyaletindeki otoyollarda protestolarını sürdürdü.

Hint hükümetinin otoyollardan çekilmeleri durumunda kendileriyle müzakereye oturabilecekleri yönündeki teklifini kabul etmeyen çiftçiler, protestonun kanunlar geri çekilene kadar devam edeceğini bildirdi.

Modi'den açıklama

Başbakan Narendra Modi, yaptığı açıklamada, tarım kanunlarına ilişkin, "Bu reformlar, sadece çiftçilerimizin zincirlerini kırmakla kalmadı onlara yeni hak ve fırsatlar da getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yasaları protesto için Pencap ve Haryana'daki kara yollarında 2 aydır oturma eylemleri düzenleyen çiftçiler, ilgili yasaların kazançlarını azaltacağından ve aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından endişe ediyor.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da tarım sektörüne serbestlik getiren 2 yasal düzenleme, parlamentonun üst kanadı Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha) tarafından 20 Eylül'de onaylanarak yürürlüğe girmişti.

"Çiftçilerin Ürün Satış ve Ticaretinin Teşvik Edilmesi ve Kolaylaştırılması Yasası", "Çiftçileri Koruma ve Güçlendirmeye Yönelik Fiyat Güvenceli Tarım Hizmetleri Yasası" olarak adlandırılan düzenlemeler, "devlet kontrolündeki tarım piyasasındaki destekleme fiyatı uygulamasını sonlandırarak çiftçilere zarar vereceği" gerekçesiyle eleştirilere yol açmıştı.

İlk yasa, çiftçilere ürünlerini bölgesel toptancı pazarları dışında alıcılara doğrudan satma olanağı sağlarken, ikinci yasa üretici birliklerini asgari ürün fiyatlarını belirleme konusunda yetkilendiriyor.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yarısından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.

Hindistan, Protesto, Pencap, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, hükümetin 'müzakere' şartını kabul etmedi - Son Dakika


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