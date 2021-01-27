Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı - Son Dakika
BBC

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı

27.01.2021 16:02
Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Delhi'de, yeni tarım yasalarını protesto eden binlerce çiftçi polisle çatıştı.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de, yeni tarım yasalarını protesto eden binlerce çiftçi polisle çatıştı. Bir göstericinin hayatını kaybettiği protestolarda, 200 kişi gözaltına alındı. 300'den fazla polis de yaralandı.

Çiftçilerin liderleri, çatışmadan, eylemcilerin arasına karışan "şiddet yanlısı bazı kişileri" sorumlu tuttu ve barışçıl bir gösteri yapmak istediklerini söyledi.

Gözaltına alınanlar "karışıklık çıkarmak", "kamu malına zarar vermek" ve "kolluk güçlerine saldırmak"la suçlanıyor. Şimdiye kadar 22 polisin şikayette bulunduğu bildirildi.

Çiftçiler dünkü protestolarda şehir merkezi girişindeki polis barikatlarını geçmiş ve "Kızıl Kale" adı verilen tarihi kaleyi işgal etmişti.

Polisten bugün yapılan açıklamada, protestocuların sokakları terk ettiği ve Delhi'de durumun normale döndüğü belirtildi.





Eylemler, 26 Ocak 1950'de Hindistan'da anayasanın kabul edildiği Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlendi.

Protestocu çiftçileri temsil eden Samyukta Kisan Morcha isimli organizasyon, ortaya çıkan şiddeti kınadıklarını ve kendilerini şiddet yanlılarından ayırdıklarını duyurdu.





Eylemlerin arkasındaki çiftçi birlikleri, yeni tarım yasalarına karşı protestoların devam edeceğini de belirtti.

Çiftçilerin sözcüleri, polisin eylemcileri provoke ederek şiddete neden olduğunu da belirtiyor. Sözcülerden Kawalpreet Singh Pannu, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Barışçıl bir eyleme saldırdığınız zaman bunlar yaşanır. Burada bitmeyecek. Hareketimiz ve mesajımız daha da güçlenecek" dedi.

Hükümet söz konusu reformların sektörün yararına olduğunu savunsa da çiftçiler bu yasalar neticesinde gelirlerinin azalacağını ve yoksullaşmanın artacağını belirtiyor.

Yeni tarım yasalarının geri çekilmesini isteyen çiftçiler geçen Kasım ayından bu yana başkent Delhi'de eylemler düzenliyor.

Yeni yasalar, satış, fiyatlama ve tarım ürünlerinin stoklanması konusunda uzun süredir Hintli çiftçileri koruyan düzenlemelerin gevşetilmesini getiriyor.

Çiftçiler, yeni düzenlemelerin serbest piyasanın yararına, kendilerinin ise zararına olacağı görüşünde.

Pazarlık güçlerinin azalacağını savunan çiftçiler, özel sektör karşısında savunmasız kalacaklarını belirtiyor.

Birçok ekonomist ve uzman Hindistan'da tarımın reforma ihtiyaç duyduğunu belirtse de, hükümeti eleştirenler söz konusu reformların çiftçilere danışılmadan yapılmasına karşı çıkıyor.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı
Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı
Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı

Protesto, Çiftçi, India, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı
Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum         
15:57
Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı         
15:28
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum         
14:14
Ebru Gündeş hakkında kritik karar! Yalı davasından tamamen aklandı Ebru Gündeş hakkında kritik karar! Yalı davasından tamamen aklandı         
14:02
Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti         
13:49
Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu         
13:09
Ailesi tarafından ormana terk edilen kız çocuğunun cansız bedeni avcı tarafından bulundu Ailesi tarafından ormana terk edilen kız çocuğunun cansız bedeni avcı tarafından bulundu         
12:56
Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor         
12:35
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu         
12:23
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi         
12:03
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 16:06:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei