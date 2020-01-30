Hindistan'da yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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Hindistan'da yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

6 saat önce

Hindistan'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandı.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

Hindistan'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandı.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde Vuhan Üniversitesinde okuyan bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Üniversite öğrencisi, hastanede müşahede altına alındı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003'te 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda.

Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.

Ülkede salgın nedeniyle can kaybı 170'e yükseldi ve virüsten etkilenen kişi sayısı 7 bin 711'e çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hindistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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