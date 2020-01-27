Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu - Son Dakika Dünya

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu

6 saat önce

Hindistan’da yaklaşık 7 milyon kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını 620 kilometrelik insan zinciri oluşturarak protesto etti

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu, System.String[]

Hindistan'da yaklaşık 7 milyon kişi Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.


Ülkenin güneyinde bulunan Kerala eyaletinde sokaklara dökülen milyonlarca kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı ve anayasaya aykırı olması gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını protesto etti.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:28 
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