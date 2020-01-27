Son Dakika › Dünya › Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu - Son Dakika Dünya
Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu
6 saat önce
Hindistan’da yaklaşık 7 milyon kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını 620 kilometrelik insan zinciri oluşturarak protesto etti
Hindistan'da yaklaşık 7 milyon kişi Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.
Ülkenin güneyinde bulunan Kerala eyaletinde sokaklara dökülen milyonlarca kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı ve anayasaya aykırı olması gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:28
Son Dakika Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti! Taliban'ın düşürdüğü iddia edilen ABD askeri uçağından ilk görüntüler geldi! Son Dakika: Taliban, ABD askeri personelini taşıyan uçağı düşürdü, kurtulan olmadı