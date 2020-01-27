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Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu
6 saat önce
Hindistan'da yaklaşık 7 milyon kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını 620 kilometrelik insan zinciri oluşturarak protesto ettiView on euronews.
Hindistan'da yaklaşık 7 milyon kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını 620 kilometrelik insan zinciri oluşturarak protesto ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:33
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