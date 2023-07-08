Hindistan'da yerel seçimlerde çıkan kavgalarda 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde sandık başlarında çıkan kavgalarda 11 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın 104 milyon nüfusa sahip Batı Bengal eyaletinde halk bugün belediye seçimleri için sandık başına gitti. Sandık başlarında parti temsilcileri arasında kavga çıktı.
Kavgalarda Trinamool Kongre Partisinden 6, Bharatiya Janata Partisinden 1, Hindistan Komünist Partisi, Kongre Partisi ve yerel Müslüman partiden birer kişi yaşamını yitirdi. Ölen 11. kişinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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