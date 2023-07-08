Hindistan'da yerel seçimlerde çıkan kavgalarda 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da yerel seçimlerde çıkan kavgalarda 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da yerel seçimlerde çıkan kavgalarda 11 kişi hayatını kaybetti

08.07.2023 15:45

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde sandık başlarında çıkan kavgalarda en az 11 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Batı Bengal eyaletinde bugün yapılan belediye seçimlerinde Trinamool Kongre Partisi, Bharatiya Janata Partisi, Hindistan Komünist Partisi, Kongre Partisi ve yerel Müslüman partiden birer kişi hayatını kaybetti. Ölen 11. kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde sandık başlarında çıkan kavgalarda 11 kişi hayatını kaybetti.

SANDIK BAŞLARINDA KAVGA ÇIKTI

Hindistan'ın 104 milyon nüfusa sahip Batı Bengal eyaletinde halk bugün belediye seçimleri için sandık başına gitti. Sandık başlarında parti temsilcileri arasında kavga çıktı.

11 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgalarda Trinamool Kongre Partisinden 6, Bharatiya Janata Partisinden 1, Hindistan Komünist Partisi, Kongre Partisi ve yerel Müslüman partiden birer kişi yaşamını yitirdi. Ölen 11. kişinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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Bengal, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da yerel seçimlerde çıkan kavgalarda 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da yerel seçimlerde çıkan kavgalarda 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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