Hindistan'da yerli Kovid-19 aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri başladı - Son Dakika

Hindistan'da yerli Kovid-19 aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri başladı

27.11.2020 13:27
Hindistan'da yerli Kovid-19 aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri başladı, System.String[]

Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerinin Hindistan'da başladığı bildirildi.

Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerinin Hindistan'da başladığı bildirildi.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, "Covaxin" adlı aşı adayı, Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsüne (AIIMS) bağlı 25 merkezde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Bharat Biotech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, 3'üncü aşama klinik denemelerde 28 bin 500 katılımcı üzerinde test edilecek.

Formülünde Kovid-19'un etkisi azaltılmış bir versiyonunu içeren potansiyel aşı, Hindistan'ın ilk yerli üretim aşı adayı olmuştu.

Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), 3 Temmuz'da aşı adayının insanlar üzerinde test edilmesine onay vermişti. 1'inci ve 2'nci aşama denemelerin ardından şirket 23 Ekim'de 3'ncü aşama klinik denemelere başladığını duyurmuştu.

Hindistan'da Bharat Biotech dışında Zydus Cadila, Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ve Panacea Biotec şirketleri de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Zydus Cadila, "ZyCoV-D" adlı Kovid-19 aşı adayını, klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediyor.

Dünyada 48 aşı adayı insanlar üzerinde test ediliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla dünya genelinde 48 Kovid-19 aşı adayı, klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken, 164 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Klinik deneme aşamasına geçen aşılardan 21'i birinci, 16'sı ikinci, 11'i ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Klinik denemeler, 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 61,3 milyonu aşarken 1 milyon 439 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

araştırma, Hindistan, Temmuz, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da yerli Kovid-19 aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri başladı - Son Dakika


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