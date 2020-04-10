Hindistan'da yevmiyeli işçiler "Kovid-19 kısıtlamalarının süresinin uzatılması" ihtimalinden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da yevmiyeli işçiler 'Kovid-19 kısıtlamalarının süresinin uzatılması' ihtimalinden... - Son Dakika

Hindistan'da yevmiyeli işçiler "Kovid-19 kısıtlamalarının süresinin uzatılması" ihtimalinden...

6 saat önce

Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla uygulamaya konulan kısıtlamaların süresinin uzatılabileceği yönündeki haberler, yoksul halkı ve yevmiyeli işçileri endişelendiriyor.

Hindistan'da yevmiyeli işçiler

Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla uygulamaya konulan kısıtlamaların süresinin uzatılabileceği yönündeki haberler, yoksul halkı ve yevmiyeli işçileri endişelendiriyor.

Hükümetin, toplumdaki Kovid-19 salgını korkusu nedeniyle 14 Nisan'da bitmesi planlanan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönündeki 21 günlük uygulamanın süresini uzatmayı düşünmesi, yevmiyeli işçileri endişeye sürüklüyor.

Hindistan'da informel sektörlerde çalışan çoğu işçi, günde 100 Hindistan rupisi (yaklaşık 9 Türk lirası) ile 300 Hindistan rupisi (yaklaşık 26,5 Türk Lirası) arasında kazanıyor. Bu işçiler, birikim yapacak ve hatta ailelerinin masraflarını karşılayacak kadar para kazanmıyor.

"İşe dönmenin kolay olmayacağını düşünüyorum"

Başkent Yeni Delhi'deki restoranda garson olarak çalışan Rahul Vishwakarma, AA muhabirine, tek göz apartman dairesinde eşi ve iki çocuğuyla yaşadığını belirterek, "Memleketim, komşu Uttar Pradeş eyaletinin Mathura bölgesinde ufak bir köy. Arkadaşlarımın çoğu kısıtlamaların duyurulmasıyla köylerine döndü. Ben de iş bulurum ümidiyle kaldım." ifadelerini kullandı.

Racastan eyaletinin Churu bölgesindeki ufak bir köyden geldiği Yeni Delhi'de bir şantiyede çalışan Ghanshyam Das, "Param bitti ve yiyecek alamıyorum. Günde bir kez ücretsiz yemek alıyoruz ancak başka şeyler için paraya ihtiyacımız var. Yasaklar bittikten sonra da daha az iş imkanı olacak. İşe dönmenin kolay olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle kısıtlamaların başlamasıyla çalıştığı Mumbai'den Madya Pradeş eyaletinin Morena bölgesi yakınlarındaki Porsa köyüne dönen Ashish Kol, şunları söyledi:

"Köylerde de iş imkanı yok. Hükümetin, çiftçilerin ekinleri hasat etmesine imkan tanımak için ilerleyen günlerde en azından kırsal alanlardaki kısıtlamaları hafifletmesi bekleniyor. O zaman iş bulmayı ümit ediyorum."

Modi, kısıtlamaların tek seferde kaldırılmamasını önerdi

Hint basınında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 8 Nisan'da tüm parti liderleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde, ülkede Kovid-19'un yayılmasını önlemek için dışarı çıkma yasağının süresinin uzatılmasını ve getirilen kısıtlamaların 14 Nisan'dan sonra tek seferde kaldırılmamasını önerdiği şeklinde haberler yer almıştı.

NDTV'nin haberinde, Modi'nin dışarı çıkma yasağını kaldırmanın "yakın zamanda mümkün görünmediğini" ve "hayatın Kovid-19'dan sonra tekrar eskisi gibi olmayacağını" söylediği aktarılmıştı.

Odisha eyaleti hükümeti ise dün, 15 Nisan'da sona ermesi planlanan zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uygulamasının 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Odisha, dışarı çıkma yasağını uzatan ilk eyalet olmuştu.

Hindistan'da şimdiye kadar toplam 6 bin 725 kişide Kovid-19'a rastlanırken virüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Modi, Kovid-19 önlemleri için özür dilemişti

Modi, 24 Mart'ta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca (zorunlu kalınmadıkça) evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.

29 Mart'ta ulusa sesleniş konuşması yapan Modi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hükümetin attığı sert adımların oluşturduğu zorluklardan ötürü vatandaşlardan özür dilemişti.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman da Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıklamıştı.

Gıda ve nakit transferlerini içeren 22 milyar dolarlık paketin "acil yardıma ihtiyacı olanlara" aktarılacağını kaydeden Sitharaman, "Hiç kimsenin aç ve parasız kalmasını istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Kovid-19 salgını boyunca Hindistan'da kayıt dışı sektörlerde çalışan yaklaşık 400 milyon kişinin, daha da yoksullaşma riskiyle karşı karşıya olduğu tahmininde bulunuyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:02 Kaynak: AA

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