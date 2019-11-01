Hindistan'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi öldü
6 saat önce
Hindistan'ın batı eyaleti Maharaştra'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Hindistan'ın batı eyaleti Maharaştra'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan habere göre, Maharaştra'nın Akola, Amravati ve Nanded bölgelerinde 10 kişi yıldırım çarpması sebebiyle yaşamını yitirdi.
Yetkililer, eyalet genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu kaydetti.
Hindistan'da her yıl en az 2 bin kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybediyor.
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