Son Dakika Haberleri: Hindistan'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi öldü
Son Dakika Güncel Hindistan'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi öldü

Hindistan'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi öldü

6 saat önce

Hindistan'ın batı eyaleti Maharaştra'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi öldü, System.String[]

Hindistan'ın batı eyaleti Maharaştra'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan habere göre, Maharaştra'nın Akola, Amravati ve Nanded bölgelerinde 10 kişi yıldırım çarpması sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, eyalet genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu kaydetti.

Hindistan'da her yıl en az 2 bin kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybediyor.

Maharaştra, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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