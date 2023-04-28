Hindistan'da gerçekleşen yıldırım çarpması 15 kişinin ölümüyle sonuçlandı - Son Dakika
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Hindistan'da gerçekleşen yıldırım çarpması 15 kişinin ölümüyle sonuçlandı

28.04.2023 17:03
Hindistan'da gerçekleşen yıldırım çarpması 15 kişinin ölümüyle sonuçlandı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde gerçekleşen yıldırım çarpması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililerin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre eyalette son 24 saattir devam eden yoğun yağış ve yıldırımlarla seyreden gök gürültülü fırtınalar, Bengal'in güneyindeki bölgeleri etkisi altına aldı. Eyalette, etkili olan yağışla birlikte yıldırım çarpması sonucu ölü sayısı 15 oldu.

ÖLENLERİN ÇOĞU TARLADA ÇALIŞAN ÇİFTÇİLER

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun yıldırım düştüğü anda tarlada çalışan çiftçiler olduğunu söyledi.Eyalet afet yönetimi departmanından bir yetkili, "Perşembe günü eyaletin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yıldırım düşmeleri sonucu Doğu Burdwan'da 5 kişi, Murşidabad'da 4 kişi ve Batı Midnapore ve Howrah'da ise üçer kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Yetkili, "Yıldırım çarpması sonucu çok sayıda kişi de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı" diye ekledi.

2022'DE 907 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi'ne göre gökyüzü parçalı bulutlu görünüyor ve önümüzdeki 24 saatte gök gürültülü sağanakların yanı sıra yağmur görülebilir. Resmi verilere göre 2022'de Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 907 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
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Bengal, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da gerçekleşen yıldırım çarpması 15 kişinin ölümüyle sonuçlandı - Son Dakika


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