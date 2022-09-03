Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika
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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü

03.09.2022 13:13
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü

Hindistan'da yıldırım düşmesi son 24 saatte en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da yıldırım düşmesi son 24 saatte en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın 6 bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarlar hayatı durma noktasına getirdi. Bihar eyaletinde son 24 saatte düşen yıldırımlar nedeniyle 3'ü çocuk en az 17 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerinin büyük çoğunluğunun tarım işçisi olduğu öğrenildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi. Bihar Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, yardım teklifinde bulunulduğunu duyurdu. Kumar ayrıca, önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması çağrısında bulundu. Haziran ve Temmuz aylarında, Bihar eyaletinde 60'tan fazla kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika
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