Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Eyalet Afet Yönetim Merkezinden (SDMA) yapılan açıklamada, SPS Nellore, Guntur ve Prakasam bölgelerinde, yağışlar sırasında düşen yıldırımların, 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:18 Kaynak: AA
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