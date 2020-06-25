Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi - Son Dakika

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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