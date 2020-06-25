Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi - Son Dakika

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

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Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar nedeni ile can kaybı artmaya devam ediyor. Patna Afet Yönetimi Kontrol Odası Yetkilisi Umesh Singh, yaptığı açıklamada aşırı yağışlar sırasında düşen yıldırımlar nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini duyurmuştu. Singh, hayatını kaybedenlerin çoğunun çiftçilerden ve evsizlerden oluştuğunu aktarmıştı. Bihar Afet Yönetim Bakanı Lakshmeshwar Rai, yaptığı açıklamada düşen yıldırımlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini duyurdu. Rai, Bihar eyaletinde 83 kişinin, Uttar Pradesh eyaletinde ise 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Rai, son yıllarda yıldırım düşmesi sonucu en yüksek can kaybının bugün yaşandığını aktarırken, can kaybının artabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Bihar eyaletinde geçtiğimiz yıl da Temmuz ayında şiddetli yağış sırasında düşen yıldırımlar nedeni ile 39 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Hindistan, Bihar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi - Son Dakika

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