Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu - Son Dakika

Hindistan'ın Assam eyaletinde sağanak yağışlar sırasında yıldırım düşmesinin ardından 18 yabani fil ölü bulundu.
NDTV'nin haberine göre, yetkililer, eyaletin Nagaon bölgesinde ormanlık alanda bulunan 18 filin yıldırım sonucu ölmüş olabileceğini bildirdi.
Assam Çevre ve Orman Bakanı Parimal Suklabaidya, olaydan "derin üzüntü duyduğunu" ifade etti.???????
Fillerin ölüm sebebinin bölgede yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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