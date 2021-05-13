Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu - Son Dakika

Assam Çevre ve Orman Bakanı Parimal Suklabaidya, olaydan "derin üzüntü duyduğunu" ifade etti.???????

NDTV'nin haberine göre, yetkililer, eyaletin Nagaon bölgesinde ormanlık alanda bulunan 18 filin yıldırım sonucu ölmüş olabileceğini bildirdi.

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