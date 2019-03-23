Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Yıldırım İsabet Eden 3 Kişi Öldü

Hindistan'da Yıldırım İsabet Eden 3 Kişi Öldü

57 dakika önce

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yıldırım isabet eden 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Yıldırım İsabet Eden 3 Kişi Öldü, System.String[]
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yıldırım isabet eden 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Bardhaman bölgesine bağlı Natualpally köyünde tarlada çalışan 19 ve 39 yaşındaki 2 kişi ile Manteswar köyünde 1 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Diğer yandan eyalet başkenti Kolkata ve civarında etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle tren seferlerinin aksadığı, bazı caddelerde devrilen ağaçların ulaşımda aksamalara yol açtığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:25 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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