Hindistan'da Yıldırım İsabet Eden 3 Kişi Öldü
57 dakika önce
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yıldırım isabet eden 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan
'ın Batı Bengal eyaletinde yıldırım isabet eden 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Bardhaman bölgesine bağlı Natualpally köyünde tarlada çalışan 19 ve 39 yaşındaki 2 kişi ile Manteswar köyünde 1 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.
Diğer yandan eyalet başkenti Kolkata
ve civarında etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle tren seferlerinin aksadığı, bazı caddelerde devrilen ağaçların ulaşımda aksamalara yol açtığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:25 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi
Canlı Yayında Skandal Sözler: Kuran-ı Kerim'de İsmet İnönü'yle İlgili Ayet Var
Genel Müdürlük Hayali 500 Bin Lirasına Mal Oldu
Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor