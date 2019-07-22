Son Dakika Haberleri: Hindistan'da yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 41'e çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 41'e çıktı

37 dakika önce

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Hindistan'da yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 41'e çıktı, System.String[]
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, yetkililer, eyalet bölgelerinden Jalaun'da 4, Hamirpur'da 3, Banda ve Chitrakoot'da birer kişi olmak üzere toplamda 9 kişinin daha yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Yetkililer hayatını kaybedenler arasında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu belirtirken, birkaç gündür devam eden yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 41'e yükseldiğini kaydetti.
Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, dün, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (yaklaşık 33 bin TL) tazminat ödeneceğini duyurmuştu.
Hindistan, India, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi Son Dakika! Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Biletix hakkında soruşturma açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:37:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 41'e çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]