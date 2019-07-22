Hindistan'da yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 41'e çıktı
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:00 Kaynak: AA
'ın Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Press Trust of India
'nın (PTI) haberine göre, yetkililer, eyalet bölgelerinden Jalaun'da 4, Hamirpur'da 3, Banda ve Chitrakoot'da birer kişi olmak üzere toplamda 9 kişinin daha yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Yetkililer hayatını kaybedenler arasında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu belirtirken, birkaç gündür devam eden yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 41'e yükseldiğini kaydetti.
Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, dün, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (yaklaşık 33 bin TL) tazminat ödeneceğini duyurmuştu.
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