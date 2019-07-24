Son Dakika Haberleri: Hindistan'da "yıldırım" nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
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Hindistan'da "yıldırım" nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

1 saat önce

Hindistan'ın doğusundaki Bihar ve Jharkhand eyaletlerinde farklı bölgelerde yıldırım isabet eden 51 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Hindistan'da
Hindistan'ın doğusundaki Bihar ve Jharkhand eyaletlerinde farklı bölgelerde yıldırım isabet eden 51 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Bihar'da 39, Jharkhand eyaletinde 12 kişi yıldırım isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Afet Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bihar'ın bölgelerinden Jamui'de 8, Aurangabad'da 7, Banka, Bhagalpur ve Doğu Champaran'da 4'er, Rohtas'da 3, Nalanda, Katihar ve Nawada'da 2'şer, Gaya, Munger ve Arwal'da birer kişi hayatını kaybetti.
Jharkhand'ın bölgelerinden Jamtara'da 6, Ramgarh, Pakur ve Dumka'da 2'şer kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 123 kişi öldü.
Eyalet yönetimi, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 400 bin rupi (Yaklaşık 33 bin TL) tazminat ödeneceğini duyurdu.
Yetkililer, pazar günü, Uttar Pradeş eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini kaydetmişti.
Hindistan, India, Bihar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:37 Kaynak: AA
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