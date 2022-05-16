Hindistan'da Yoga Tutkunları Uluslararası Yoga Günü'ne Hazırlanıyor - Son Dakika
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Hindistan'da Yoga Tutkunları Uluslararası Yoga Günü'ne Hazırlanıyor

16.05.2022 17:14
Hindistan'da Yoga Tutkunları Uluslararası Yoga Günü'ne Hazırlanıyor

YENİ DELHİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Ulusal Hizmet Programı'na mensup yoga tutkunları, ülkenin kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinde yoga yaptı.

YENİ DELHİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Ulusal Hizmet Programı'na mensup yoga tutkunları, ülkenin kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinde yoga yaptı. Uluslararası Yoga Günü, yoga yapmanın faydalarına dair dünya çapında farkındalık yaratma amacıyla 21 Haziran'da kutlanacak.

Hindistan'da Yoga Tutkunları Uluslararası Yoga Günü'ne Hazırlanıyor

Hindistan Ulusal Hizmet Programı (NSS) gönüllüleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinin kapalı salonunda yoga yapıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Yoga Tutkunları Uluslararası Yoga Günü'ne Hazırlanıyor

Hindistan Ulusal Hizmet Programı (NSS) gönüllüleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinin kapalı salonunda yoga yapıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Yoga Tutkunları Uluslararası Yoga Günü'ne Hazırlanıyor

Hindistan Ulusal Hizmet Programı (NSS) gönüllüleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinin kapalı salonunda yoga yapıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Yoga Tutkunları Uluslararası Yoga Günü'ne Hazırlanıyor

Hindistan Ulusal Hizmet Programı (NSS) gönüllüleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinin kapalı salonunda yoga yapıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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