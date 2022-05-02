Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi

02.05.2022 12:27

Sıcak hava dalgası ve elektrik kesintileriyle mücadele eden Hindistan'da, yolcu trenleri de kömür taşımaya yönlendirildi.

Sıcak hava dalgası ve elektrik kesintileriyle mücadele eden Hindistan'da, yolcu trenleri de kömür taşımaya yönlendirildi.

Hindistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik talebinin 26 Nisan'da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ve mayıs-haziran aylarında da bu talebin yüksek seyredeceğini bildirdi.

Artan elektrik talebini karşılamak için mücadele veren hükümet, dün 600'den fazla yolcu treninin seferlerini iptal etti.

Trenler, elektrik santrallerine kömür taşımak için harekete geçti.

Öte yandan Hindistan Kömür Bakanı Prahlad Joshi, gazetecilere verdiği demeçte, ülkenin termik santrallerinde 10 günlük ihtiyacı karşılayacak yaklaşık 22 milyon ton kömür bulunduğunu söyledi.

Elektrik üretimi kömüre bağlı olan Hindistan'ın pek çok eyaletinde kesintiler ise sürüyor.

Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi
Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi
Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi
Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi

YORUMLAR
500
Cezaevi elektriğinin yarıya yakını gübreden sağlanıyor Cezaevi elektriğinin yarıya yakını gübreden sağlanıyor Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi

Haziran, Enerji, Kömür, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 12:41:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement