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Hindistan'da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı - Son Dakika

Hindistan'da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı

07.09.2021 23:54

Hindistan'ın Pune kentinde yolda yürüyen yaşlı bir adam sırtlanın saldırısına uğradı.

Hindistan'ın Pune kentinde yolda yürüyen yaşlı bir adam sırtlanın saldırısına uğradı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentindeki Khed Taluka'da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi. Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler. Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.

(İHA)

Hindistan'da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
Hindistan'da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
Hindistan'da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
Hindistan'da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı

Maharaştra, India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı - Son Dakika


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