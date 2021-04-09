Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Cammu Keşmir'deki Arakanlıların sınır dışı edilebileceğine hükmetti - Son Dakika

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Cammu Keşmir'de bir geri gönderme merkezinde tutulan yaklaşık 150 Arakanlı mültecinin serbest bırakılmasına ilişkin talebi reddederek; mültecilerin, uygun prosedürler izlenerek, ülkelerine geri gönderilebileceğine hükmetti.

Mahkeme kararında, Hindistan'ın Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne taraf olmayıp geri göndermeme ilkesinin anlaşmaya taraf devletler için geçerli olduğu belirtildi.

Hindistan'ın "sürekli bir yasa dışı göçmen akını tehlikesi" ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Mahkeme, 6 Mart'ta Cammu Keşmir'de yasa dışı göçmen olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Arakanlıların konuya ilişkin düzenlemeler izlenerek sınır dışı edilmesinin yolunu açtı.

Gözaltında tutulan Arakanlıların serbest bırakılmalarına ilişkin talebini reddeden mahkeme, ihtiyati tedbir uygulanmasının da mümkün olmadığına karar verdi.

Arakanlılar, "yasa dışı göçmenler" olarak tanımlanıyor

Cammu Keşmir'de geri gönderilme merkezinde tutulan Arakanlılar, gözaltında tutulmalarının yasa dışı oldukları gerekçesiyle 18 Mart'ta mahkemeye başvurarak serbest bırakılmalarını talep etmişti.

Başvuruda, merkezlerde tutulan bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesinin Hindistan'ın mültecilere karşı yükümlülüklerine ve onları koruma görevine aykırı olduğu belirtilmişti.

Duruşmalarda, Arakanlı mültecileri temsil eden Avukat Prashant Bhushan, gözaltında tutulan kişilerin Myanmar'a geri gönderilmesi halinde zulüm göreceklerini kaydetmişti.

Hindistan, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne taraf olmadığı için Arakanlılar, 1946 tarihli Yabancılar Yasası gereğince "yasa dışı göçmenler" olarak tanımlanıyor.

Hindistan, 6 Mart'ta Cammu Keşmir'deki eski bir hapishaneyi geri gönderme merkezine çevirerek iade etmeyi planladığı 150'den fazla Arakanlıyı buraya göndermişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.