Hindistan'da yüksek mahkeme okullarda başörtüsü yasağı konusunda anlaşmazlığa düştü - Son Dakika
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Hindistan'da yüksek mahkeme okullarda başörtüsü yasağı konusunda anlaşmazlığa düştü

13.10.2022 13:48
Hindistan'da yüksek mahkeme okullarda başörtüsü yasağı konusunda anlaşmazlığa düştü

YENİ Hindistan'da yüksek mahkeme, okullarda başörtüsü yasağı konusunda iki yargıcın farklı görüş bildirmesi nedeniyle anlaşmazlığa düştü.

YENİ Hindistan'da yüksek mahkeme, okullarda başörtüsü yasağı konusunda iki yargıcın farklı görüş bildirmesi nedeniyle anlaşmazlığa düştü.

Yargıç Hemant Gupta ve Sudhanshu Dhulia, Karnataka eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağı konusunda iki farklı karar verdi.

Yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle konu karara bağlanmak üzere üç veya daha fazla yargıçtan oluşan daha büyük bir mahkemeye devredildi.

Karnataka Eyalet Eğitim Bakanı M.Ö. Nagesh yaptığı açıklamada, mahkemenin, başörtüsünün İslam'da önemli bir dini uygulama olup olmadığı meselesi çözülene kadar devam edeceğini söyledi.

Yargıç Gupta, başörtüsü yasağına yapılan itirazı reddederken Yargıç Dhulia, bu tarz uygulamalara gidilmemesi gerektiğini belirterek, önceliğin çocukların eğitimi olduğunu aktardı.

Dhulia, eyalet yüksek mahkemesinin yanlış bir yol izlediğini ifade etti.

Karnataka eyaletindeki başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesi üzerine gündeme gelmişti.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler buna tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme başkanı, yetkililere eyalette başörtüsü yasağı gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi talimatı vermişti.

Hindistan'ın yaklaşık 1,4 milyar olan nüfusunun neredeyse yüzde 14'ü Müslümanlardan oluşuyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da yüksek mahkeme okullarda başörtüsü yasağı konusunda anlaşmazlığa düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da yüksek mahkeme okullarda başörtüsü yasağı konusunda anlaşmazlığa düştü - Son Dakika
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