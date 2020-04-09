Hindistan'da Yüksek Mahkemeden Cammu Keşmir yönetimine yüksek hızlı internet için tebligat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da Yüksek Mahkemeden Cammu Keşmir yönetimine yüksek hızlı internet için tebligat - Son Dakika

Hindistan'da Yüksek Mahkemeden Cammu Keşmir yönetimine yüksek hızlı internet için tebligat

6 saat önce

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Cammu Keşmir yönetimine, bölgede yüksek hızlı internet hizmetinin sağlanması için yapılan bir başvuruyla ilgili tebligatta bulundu.

Hindistan'da Yüksek Mahkemeden Cammu Keşmir yönetimine yüksek hızlı internet için tebligat, System.String[]

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Cammu Keşmir yönetimine, bölgede yüksek hızlı internet hizmetinin sağlanması için yapılan bir başvuruyla ilgili tebligatta bulundu.

Mahkeme, Hindistan'da gazetecilerin haklarını korumaya yönelik çalışan "Medya Çalışanları Vakfı" adlı sivil toplum kuruluşunun, Hindistan Anayasası ile garanti altına alınan temel hakları ihlal ettiği gerekçesiyle Cammu Keşmir yönetiminin getirdiği "internetin kısıtlanmasına yönelik talimatlara" karşı, 4G internet hızının yeniden sağlanması yönünde yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, Cammu Keşmir yönetimine yaptığı tebligatta, kuruluşun "bölgede hızlı internetin yeniden sağlanması" yönündeki başvurusuna bir haftada yanıt vermesini istedi.

"Sınırlı erişim hakkı verilmesi mantıksızdır"

"Medya Çalışanları Vakfı" sivil toplum kuruluşunun mahkemeye sunduğu talepte, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel bir salgının yaygın olduğu ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) kontrol altına almak için halkın evlerinden dışarı çıkamadıkları böyle bir dönemde, Cammu Keşmir'deki internet hızını sadece 2G ile sınırlandırarak internet hizmetlerine sınırlı erişim hakkı verilmesi mantıksızdır."

Talepte, bölgede sınırlı ve kısıtlı internet erişimiyle hastaların ve doktorların en son bilgilere, tavsiyelere ve yönergelere erişemedikleri, okulların çevrimiçi eğitim veremediği ve çalışan personellerin evden çalışamadığı belirtildi.

Yüksek hızlı internet üzerindeki yasak 15 Nisan'a uzatılmıştı

Cammu Keşmir yönetimi, 3 Nisan'da, bölgede artan Kovid-19 vakalarına rağmen yüksek hızlı internet üzerindeki yasağı 15 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Güney Asya Medya Dayanışması Ağı (SAMSN), 5 Nisan'da Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Kovid-19 salgını sırasında devam eden internet kontrollerine dikkat çekmek için 4 günlük sosyal medya kampanyası başlattığını duyurmuştu.

Cammu Keşmir'de, Kovid-19 taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 158'e yükselirken, salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 4'e çıktı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:16 Kaynak: AA

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