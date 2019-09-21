Hindistan'da yüzlerce çiftçi başkent Yeni Delhi'ye yürüyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Noida bölgesinden yola çıkan yüzlerce çiftçi, ürünleri için destekleme ödemesi yapılması, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti ile düşük fiyatlı elektrik ve motorin temini talebiyle başkent Yeni Delhi'ye yürüyor.

Hint yerel basınındaki haberlerde, çiftçilerin, Hint Çiftçileri Örgütü ile Tarım Bakanlığı arasında bu sabah yapılması beklenen görüşmenin gerçekleşmemesi üzerine gösteri yürüyüşü başlattığı belirtildi.

Hint Çiftçileri Örgütü lideri Puran Singh, yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanlığı yetkilileriyle daha önce yaptığımız görüşmeler başarısız olduktan sonra taleplerimize dikkati çekmek için yalnızca Yeni Delhi'ye yürüyüş seçeneğimiz kaldı." ifadesini kullandı.

Taleplerini dile getirmek için başkent Yeni Delhi'de ülkenin eski başbakanı ve çiftçilerin lideri Chaudhary Charan Singh'in anıtının bulunduğu Kisan Ghat'a yürümek isteyen yüzlerce çiftçinin, Yeni Delhi girişinde güvenlik kuvvetlerince durdurulduğu bildirildi.

Gösterilerin devam ettiği bölgede, trafiğin kilitlendiği ifade edildi.

Çiftçiler, ürünleri için destekleme ödemesi yapılmasını, kendilerine ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti sağlanmasını, ucuz elektrik ve motorin temin edilmesini ve tüm bunlar için hükümetin güvence vermesini talep ediyor.