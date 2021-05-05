- Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19'u hiçe saydı - Son Dakika

- Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19'u hiçe saydı

05.05.2021 22:32

- Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19'u hiçe saydı Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yüzlerce kadın dini tören için sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak yürüyüş gerçekleştirdi.

- Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19'u hiçe saydı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yüzlerce kadın dini tören için sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Hindistan'da korona virüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, hayatını kaybedenler parklarda ve boş arazilerde yakılıyor. Ülkedeki oksijen krizi nedeni ile ise birçok hastanın tedavisine devam edilemezken, birçok hastanede boş yatak bulunamıyor. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yer alan ve Başbakan Narendra Modi'nin de memleketi olan Navapura köyünde yüzlerce kadın Covid-19'u hiçe saydı. Kadınlar başlarında taşıdıkları su dolu tencereler ile Baliyadev Tapınağı'na maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınların tapınakta dua etmenin Covid-19'dan kurtulmaya yardımcı olacağına inandıkları için bu yürüyüşü düzenledikleri ifade edildi. Yürüyüşe ait görüntüleri sosyal medyada yayılması ise öfkeye neden oldu.

Polis Şefi Virendra Yadav olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ekipleri gönderildiğini, ekiplerin kadınlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti. Yadav ayrıca, olayla ilgili 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Görüntülerin ardından Gujarat eyaletinde, 12 Mayıs'a kadar karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 64 bin 862'ye, toplam can kaybı ise 230 bin 10'a ulaştı. Ülkede günlük vaka sayısı son günlerde 300 bin üzerinde, günlük can kaybı ise 3 binin üzerinde seyrediyor.

- Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19'u hiçe saydı
- Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19'u hiçe saydı
- Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19'u hiçe saydı
- Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19'u hiçe saydı

Narendra Modi, Koronavirüs, Gujarat, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19'u hiçe saydı - Son Dakika


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