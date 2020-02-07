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Hindistan'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
6 saat önce
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kişi, Amerikan büyükelçiliği sınırları içerisinde beş yaşında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandı. Zanlı, idam cezasını içeren reşit olmayanlara tecavüz kanunları kapsamında yargılanacak.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir adam Amerikan büyükelçiliği sınırları içerisinde beş yaşında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandı.
Büyükelçilik müştemilatında meydana geldiği rapor edilen hadiseden bir gün sonra 25 yaşındaki adam tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:41
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