Hindistan'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir adam Amerikan büyükelçiliği sınırları içerisinde beş yaşında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandı.



Büyükelçilik müştemilatında meydana geldiği rapor edilen hadiseden bir gün sonra 25 yaşındaki adam tutuklandı.