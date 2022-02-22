GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan
Pankart ve bayrak tutan eylemciler
Slogan atan protestocular
Protestodan detaylar Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup vatandaş, Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi - Son Dakika