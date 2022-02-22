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Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi - Son Dakika

Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi

22.02.2022 13:07

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan Pankart ve bayrak tutan eylemciler Slogan atan protestocular Protestodan detaylar Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup vatandaş, Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan

Pankart ve bayrak tutan eylemciler

Slogan atan protestocular

Protestodan detaylar Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup vatandaş, Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor.

Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi
Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi
Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi - Son Dakika
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