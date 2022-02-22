Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi - Son Dakika

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan

Pankart ve bayrak tutan eylemciler

Slogan atan protestocular

Protestodan detaylar Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup vatandaş, Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor.