Hindistan'daki "Birlik Heykeli"Nin Yakınındaki Timsahlar Toplanıyor

Hindistan
'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabhbhai Patel'in dünyanın en uzun heykelleri arasına giren bronz heykelinin hemen yanındaki baraj gölünde bulunan timsahların yerinin, ziyaretçilere deniz uçağı hizmeti sağlamak amacıyla değiştirildiği bildirildi.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Gucerat eyaletindeki "Birlik Heykeli" adı verilen 182 metre uzunluğundaki heykelin yanındaki baraj gölünde bulunan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki 300 civarındaki timsah, metal kafeslere konularak eyaletin farklı yerlerine gönderildi.
Yetkililer, hayvanların, geçen yıl ekim sonunda açılışı yapılan dünyanın en uzun heykelinin gün geçtikçe artan ziyaretçilerine yönelik alınan güvenlik önlemleri kapsamında, deniz uçağı iskelesi için olası bir mekan olarak belirlenen baraj gölünden kamyonetlere yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.
Gucerat eyaleti Kevadiya köyünde, Narmada Nehri üzerindeki Sardar Sarovar Barajı'nın karşısına inşa edilen ve 403 milyon dolara mal olan 182 metre uzunluğundaki heykelin açılışını, Hindistan Başbakanı Narendra Modi
gerçekleştirmişti.
Hint heykeltıraş Ram V Sutar'ın eseri olan heykelin yüksek maliyeti sert dille eleştirilmesine rağmen Hindistan Başbakanı Modi projeyi devam ettirmişti.
Patel gibi Gucerat eyaletinde dünyaya gelen Modi, kriz döneminde Hindistan için yol gösterici olan Patel'in gelecek nesillere ilham kaynağı olacağını söylemişti.
Özgürlük Anıtı'nın neredeyse iki katı olan heykelin, Patel'in yaşamı ve çalışmalarına dair bir araştırma merkezi ile 2 bin fotoğraf ve 40 bin belgeyi içeren bir müzeyi de barındıracağı kaydedilmişti.
Heykeli yılda 2 buçuk milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.
İngiliz sömürgecilerin 1947'de ülkeden ayrılmasından sonra Hindistan'ın ilk içişleri bakanı olan ve "Hindistan'ın Demir Adamı" diye anılan Patel, bağımsızlık sonrası dönemde çeşitli eyaletlerin bütünleşmesinde önemli rol oynamıştı.