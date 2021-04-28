Hindistan'daki Covid krizinin görsel rehberi

Hindistan'da koronavirüsün ikinci dalgası hastanelerin ve krematoryumların dolmasına yol açtı. Oksijen ve bazı ilaçlar karaborsaya düştü.

Yaşananların boyutlarını ve yetkililerin anlamlarını anlamayı kolaylaştırmak için görsel bir rehber hazırladık.

Vakalar ve ölümler rekor kırdı

Yeni bir varyantın da etkisiyle Hindistan'daki vaka ve ölüm sayıları rekor kırdı.

Pazartesi, ülkede beşinci defa üst üste en fazla ölüm yaşandığı gün oldu.

Fakat test yaptırmak istemeyenler ve isteyip de test bulamayanların fazlalığı nedeniyle, gerçek vaka ve ölüm sayılarının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Kırsal bölgelerdeki pek çok ölüm kayıtlara bile geçmiyor.

Başkent Delhi'deki doktorlar insanların hastane önlerinde sıra beklerken, sokakta öldüğünü söylüyor.

Hindistan'da bugüne kadar 17 milyon vaka tespit edildi, 197 bin kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Virologlar virüsün bulaşma hızının 2-3 hafta daha artmasını beklediklerini söylüyor.

Yoğun bakım yatakları neredeyse tamamen doldu

Ülkedeki yoğun bakımlarda sürekli bir yatak kıtlığı var. Çok sayıda aile, yakınlarına yatak bulabilmek için kilometrelerce yol gidiyor.

20 milyon nüfuslu Delhi'de hastaneler yeni hasta kabul edemiyor.

Hastanelerin etrafındaki sokaklar ağır hastalar ve yakınlarıyla dolu. Pek çok kişi yakınlarına sedye ve oksijen desteği arıyor ve hastane yönetimlerine boş bir yatak için yalvarıyor.

Eşi kaldırımda hareketsizce oturan ve Reuters ajansına konuşan bir adam, "Üç gündür yatak bekliyoruz" dedi.

Pazartesi günü bir açıklama yapan hükümet, askeri tıp tesislerinin de sivillere hizmet vermeye başlayacağını, emekli olmuş askeri sağlık çalışanlarının da görev başına çağrıldığını duyurdu.

Oksijen kıtlığı var

Hastanelerde de oksijen kıtlığı yaşanıyor. Bazıları eksik malzemeleri hastane dışına astıkları uyarılarla duyuruyor.

Şu anda Hindistan düşük, düşük-orta ve orta-yüksek gelire sahip ülkeler arasında en fazla oksijene ihtiyaç duyan ülke.

Oksijen ihtiyacı her gün yüzde 6 ile 8 arasında artıyor.

Delhi'deki Manipal Hastanesi'nde çalışan Dr. Harjit Singh Bhatti, insanların sokakta sudan çıkarılmış balıklar gibi nefes almaya çalıştığını söylüyor:

"Oksijen alamıyorlar ve yollarda ölüyorlar."

Hindistan'da hastaneler normalde oksijen arzının yüzde 15'ini tüketirken geri kalanı endüstriyel tesislere gönderiliyor.

Fakat Covid-19'un ikinci dalgası nedeniyle üretimin yüzde 90'ına denk gelen 7 bin 500 ton oksijen artık hastanelere yönlendiriliyor.

Hükümet oksijen talebinin yüksek olduğu yerlere oksijen yetiştirebilmek için "Oksijen Ekspresi" denen özel kargo trenleri kullanıyor. Askeri hava alanları da Hint Hava Kuvvetleri tarafından oksijen taşımak için kullanılıyor.

Hint hükümeti ordunun stoklarındaki oksijenin de hastanelere yönlendirileceğini ve ülke çapında 500 oksijen üretim tesisi kurma planlarını onayladıklarını duyurdu.

Tren vagonlarından hastane yatağı

Hindistan'da hastane yataklarında yer kalmaması nedeniyle tren vagonları da hastane yatağına çevriliyor.

Mart 2020'den bu yana 4 bin Hindistan Demiryolları vagonu bu amaçla modifiye edildi.

Salgının ilk dalgasının ardından bu vagonlara ihtiyaç kalmamıştı.

Fakat şimdi tekrar kullanıma alınan vagonlar 64 bin kişiye geçici yatak imkanı sağlıyor.

Vagonlar talebin yüksek olduğu kentlere yönlendiriliyor.

Hint Demiryolları hastane işletme konusunda da tecrübeli. Yaşam Hattı Ekspresi adını verdikleri bir tren 1991'den beri ülkeyi gezerek hastalıkları teşhis ediyor ve tedavi sağlıyor.

Spor salonları ve stadyumlar hastaneye dönüştürüldü

Spor salonları, stadyumlar ve manastırlar da sahra hastanelerine dönüştürüldü.

Bazı sahra hastanelerinde kartonlardan yapılan yataklar kullanılıyor.

Geçen yıl da benzer adımlar atılmıştı.

Karton hastane somyaları ucuz, geri dönüştürülebilir, 5 dakikada kurulabilir ve kolay nakliye için katlanılabilir olmaları nedeniyle tercih ediliyor.

Krematoryumlar da doldu

Hindistan'ın başkenti Delhi'de artan Covid-19 ölümleri nedeniyle, ölülerin yakıldığı krematoryumların kapasitesi doldu.

Yakınlarını kaybedenler açık alanlarda derme çatma odun yığınlarını bir araya getirerek cesetleri yakmaya çalışıyor.

Bunun için parklar da kullanılıyor. İnsanlar parklarda yakınlarını yakabilmek için saatlerce sıra bekliyor.

Krematoryum çalışanları fazla mesai yaparken sürekli aleve maruz kalan krematoryumlarda bazı parçaların eridiği aktarılıyor.

Yetkililer daha fazla geçici krematoryum kurmak için girişimlere başladı.

Delhi'de yalnızca Pazartesi günü 380 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezindeki Sarai Kale Khan krematoryumunda çalışan bir işçi, The Hindu gazetesine sabah erken saatlerde başlayıp gece yarısına kadar çalıştıklarını söyledi.

Yerel basına göre Delhi'deki yetkililer parklarda cesetleri yakabilmek için ağaçları da kesmeye başladı.

Hazırlayanlar: Lucy Rodgers, Dominic Bailey, Ana Lucia Gonzalez, Shadab Nazmi ve Becky Dale.