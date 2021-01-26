Hindistan'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çiftçilerden "traktörlü" eylem - Son Dakika

Hindistan'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çiftçilerden "traktörlü" eylem

26.01.2021 12:22

Hindistan'da tarım sektörüne serbestleşme getirdiği savunulan yeni yasa nedeniyle protesto düzenleyen çiftçiler, başkent Yeni Delhi'deki Cumhuriyet Bayramı kutlama alanına traktörleriyle geldi.

Hindistan'da tarım sektörüne serbestleşme getirdiği savunulan yeni yasa nedeniyle protesto düzenleyen çiftçiler, başkent Yeni Delhi'deki Cumhuriyet Bayramı kutlama alanına traktörleriyle geldi.

Hindistan'da 1950 tarihinde ilk bağımsız anayasanın kabul edilmesinin yıldönümü olan Cumhuriyet Bayramı'nın 72'ncisini kutlamak için düzenlenen tören, çiftçilerin protestosuna sahne oldu. On binlerce çiftçi, konvoy halinde başkent Yeni Delhi'ye giriş yaptı. Başkent caddeleri, Hindistan bayrakları ve traktörlerle doldu. Çiftçiler Başbakan Narendra Modi aleyhinde sloganlar atarken, ailesiyle birlikte traktörle başkente gelen çiftçi Satpal Singh, "Modi'ye gücümüzü göstermek istiyoruz. Teslim olmayacağız" diye konuştu.

Kutlamaları protestoya dönüştüren çiftçilere polis müdahalesi gecikmedi. Göstericiler barikatları yıkmaya çalışırken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Yetkililer, çiftçilerin başkentin merkezine yürümemeleri için yollara kamyon park etti.

Öte yandan Hindistan'da çiftçilerin protestosu, Eylül ayında Parlamento tarafından kabul edilen yeni tarım yasaları nedeniyle başlamıştı. Modi hükümeti, yasaların çiftçilere fayda sağlayacağı ve özel yatırım yoluyla üretimi arttıracağını savunurken, çiftçiler kartelleşmenin ve tarımın serbestleşmesinin kazançlarını baltalayacağını belirtiyor. Hükümet yasada değişiklik yapmayı ve 18 ay süreyle uygulamaları askıya almayı teklif etmiş, ancak çiftçiler yasanın tamamen yürürlükten kaldırılmasından başka bir plana razı olmayacaklarını dile getirmişti.

Çiftçiler ayrıca, ülkenin yeni bütçesinin sunulacağı 1 Şubat'ta Parlamentoya yürüyüş planlıyor.

(İHA)

Hindistan'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çiftçilerden traktörlü eylem
Hindistan'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çiftçilerden traktörlü eylem
Hindistan'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çiftçilerden traktörlü eylem
Hindistan'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çiftçilerden traktörlü eylem

Cumhuriyet, Yeni Delhi, Tarım, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çiftçilerden 'traktörlü' eylem - Son Dakika


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