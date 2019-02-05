Hindistan'daki Domuz Gribi Salgını
28 dakika önce
Hindistan'da yıl başından bu yana domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya çıktı.
Hindistan
'da yıl başından bu yana domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya çıktı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı
verileri, ülke genelinde yıl başından bu yana 6 bin 601 domuz gribi vakası görüldüğünü ve bunlardan 2 bin 30'unun son 7 gün içinde kaydedildiğini ortaya koydu.
Veriler, bir hafta 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle domuz gribine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının 226'ya yükseldiğini gösterdi.
Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan eyaletinde bu yıl 2 bin 263 vakanın görüldüğü, 85 kişinin öldüğü kaydedildi. Delhi
, Gucarat ve Haryana
eyaletleri ise hastalıktan en fazla etkilenen diğer bölgeler oldu.
Delhi'de son bir haftada yeni 479 domuz gribi vakası görüldüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:04 Kaynak: AA
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