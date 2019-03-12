Son Dakika Haberleri: Hindistan'daki Domuz Gribi Salgını

Hindistan'daki Domuz Gribi Salgını

1 saat önce

Hindistan'da, yılbaşından bu yana domuz gribi nedeniyle 605 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'daki Domuz Gribi Salgını, System.String[]
Hindistan'da, yılbaşından bu yana domuz gribi nedeniyle 605 kişi hayatını kaybetti.

"Times of India"nın Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde bu yıl 19 bin 380'den fazla domuz gribi vakası görüldü.


Veriler, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 10 Mart itibariyle 605'e yükseldiğini ortaya koydu.


Salgının en fazla görüldüğü iki eyaletten Racastan'da 4 bin 551 vaka ve 162 ölüm kaydedilirken, 3 bin 969 vakanın görüldüğü Gucerat'ta 118 kişi öldü.

Yeni Delhi ve çevresinde ise 3 bin 362 domuz gribi vakası görülürken, salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Times, India, Hindistan, Güncel
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