Son Dakika › Dünya › Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika Dünya
Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi
6 saat önce
Hindistan'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 3 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Gösterilerin başladığı günden bu yana 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Hindistan'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 3 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Polis şefi O.P. Singh, sadece Uttar Pradeş eyaletindeki ölü sayısının 9 olduğunu ve ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:03
Son Dakika Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı Sağlık Müdürlüğünden 'Uyuz vakası' açıklaması Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti