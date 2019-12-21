Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

6 saat önce

Hindistan'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 3 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Gösterilerin başladığı günden bu yana 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi, System.String[]

Hindistan'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 3 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.


Polis şefi O.P. Singh, sadece Uttar Pradeş eyaletindeki ölü sayısının 9 olduğunu ve ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:03 
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