Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Hindistan'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 3 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.



Polis şefi O.P. Singh, sadece Uttar Pradeş eyaletindeki ölü sayısının 9 olduğunu ve ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.