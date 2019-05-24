Son Dakika Haberleri: Hindistan'daki feci yangında ölü sayısı artıyor

Hindistan'daki feci yangında ölü sayısı artıyor

8 saat önce

Hindistan'da eğitim kompleksinde çıkan yangında ölü sayısı 19'a yükseldi.

Hindistan'daki feci yangında ölü sayısı artıyor, System.String[]
Hindistan'da eğitim kompleksinde çıkan yangında ölü sayısı 19'a yükseldi. Hindistan'ın Gucarat eyaletinde bulunan Surat'ın Sarthana bölgesinde Taxshila Kompleksi'nde çıkan yangında ölü sayısı 19'a yükseldi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, binanın ikinci katında bulunan pencerelerden en az 10 öğrencinin aşağı atladığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı. Yaralıların hızla iyileşmesi için dua ettiğini açıklayan Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. İtfaiye ekipleri öğrencilerin yanı sıra binada mahsur kalan diğer kişilere de ulaşmaya çalışıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:20 Kaynak: İHA
Hindistan, Güncel
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