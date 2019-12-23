Hindistan'daki gösterilerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'daki gösterilerde ölü sayısı 23'e yükseldi

6 saat önce

Hindistan'da Müslümanları kapsam dışında bırakan vatandaşlık yasasına karşı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Hindistan'daki gösterilerde ölü sayısı 23'e yükseldi, System.String[]

Hindistan'da Müslümanları kapsam dışında bırakan vatandaşlık yasasına karşı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.


Hindistan'da Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenlere vatandaşlık yolunu açan ancak Müslümanları kapsam dışında bırakan yasa karşıtı gösteriler sürüyor. Hükümet tarafından protestoların büyümesini önlemek amacıyla internet erişiminin kısıtlanmasına rağmen, Vatandaşlık Düzenleme Yasası'nı protesto eden binlerce kişi hafta sonu boyunca gösterilere devam etti.


Polis tarafından yapılan açıklamaya göre şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde ölü sayısı 23'e yükseldi. Polis sözcüsü Pravin Kumar, Cumartesi günü Uttar Pradeş eyaletinde, polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada 9 kişinin öldüğünü, 600 kişinin ise gözaltına alındığını belirtti. Bazı göstericilerin kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini kaydeden Kumar, polisin müdahale sırasında silah kullanmadığını sadece göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.


Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Rampur, Sambhal, Muzaffarnagar, Bijnore ve Kanpur kentlerinde protestocular onlarca aracı ateşe verdi, bir polis karakolunu da kundakladı.


Vatandaşlık Düzenleme Yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yürürlüğe girmişti. Yasa Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan dinlerine mensup yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken aynı kapsamdaki Müslümanları dışarıda bırakıyor. Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti. - YENİ DELHİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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