Son Dakika Haberleri: Hindistan'daki hava kirliliği sebebiyle acil durum ilan edildi
Son Dakika Dünya Hindistan'daki hava kirliliği sebebiyle acil durum ilan edildi

Hindistan'daki hava kirliliği sebebiyle acil durum ilan edildi

6 saat önce

Hindistan'daki yoğun hava kirliliği sebebiyle Hindistan'da halkın korunması için acil durumu ilan edildi.

Hindistan'daki hava kirliliği sebebiyle acil durum ilan edildi, System.String[]

Hindistan'daki yoğun hava kirliliği sebebiyle Hindistan'da halkın korunması için acil durumu ilan edildi.

Hindistan Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Otoritesi'nin uyarıları sonrası, ülke genelinde Salı gününe kadar okulların kapanmasına ve dışarıdaki aktivitelerin yasaklanmasına karar verildi.Otorite Başkanı Bhure Lal, başkent Yeni Delhi, Haryana, Racastan ve Uttar Pradeş yönetimlerine yaptığı uyarıda, "Yeni Delhi ve komşu bölgelerindeki hava kalitesi dün gece oldukça kötüleşti ve şu an oldukça ciddi bir duruma ulaştı. Bu şartların özellikle çocuklar olmak üzere halk üzerinde ciddi olumsuz etkilere sebep olması ihtimaline karşılık, bu durumu halk sağlığına yönelik bir acil durum olarak değerlendirmeliyiz" dedi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:33 Kaynak: DHA
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