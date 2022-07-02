Hindistan'daki heyelan felaketinde can kaybı 26'ya yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'daki heyelan felaketinde can kaybı 26'ya yükseldi

02.07.2022 17:23
Hindistan'daki heyelan felaketinde can kaybı 26'ya yükseldi

- Hindistan'daki heyelan felaketinde can kaybı 26'ya yükseldi Hindistan'ın Manipur eyaletinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaştı.

- Hindistan'daki heyelan felaketinde can kaybı 26'ya yükseldi

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Manipur eyaletinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaştı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletine bağlı Noney bölgesindeki Tupul demiryolu inşaatı alanında meydana gelen heyelanın bilançosu artıyor. 250'den fazla personelin katılımıyla 3 gündür devam edilen arama-kurtarma çalışmalarında 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldiğini açıkladı. Kurtarma ekibinden Pankaj Kavidayal, yaşamını yitirenlerin 21'inin bölgesel ordu personeli olduğunu belirtti.

İsyancıların bulunduğu bölgede demiryolu projesi inşa ediliyor ve projeyi denetleyen demiryolu görevlilerinin güvenliğini ordu personeli sağlıyordu.

Heyelan ayrıca Ljei Nehri'nde su akışını da engellerken, bölge sakinine muhtemel tehlikelere karşı uyarı yapılmıştı. Ağır iş makineleriyle devam edilen arama-kurtarma operasyonları, zorlu arazi yapısı, toprak kaymaları ve kötü hava koşulları nedeniyle zaman zaman sekteye uğruyor.

Hindistan ve Bangladeş aşırı yağışlarla mücadele ediyor

Son 3 haftadır devam eden yağışlar, Hindistan'ın 8 eyaleti ve 45 milyon nüfusu olan kuzeydoğusu ile komşu Bangladeş'te büyük hasar bıraktı. Assam, Manipur, Tripura ve Sikkim dahil olmak üzere şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'te ise 17 Mayıs'tan bu yana 42 kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'daki heyelan felaketinde can kaybı 26'ya yükseldi - Son Dakika

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