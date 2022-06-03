Hindistan'daki İlaç Laboratuvarında Yaşanan Gaz Sızıntısının Ardından 150 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'daki İlaç Laboratuvarında Yaşanan Gaz Sızıntısının Ardından 150 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

03.06.2022 21:42
Hindistan'daki İlaç Laboratuvarında Yaşanan Gaz Sızıntısının Ardından 150 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

YENİ DELHİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın güneydoğusundaki Andhra Pradeş eyaletinden yetkililer, bir ilaç laboratuvarında yaşanan gaz sızıntısının ardından Cuma günü çoğunluğu kadın 150'den fazla işçinin hastalandığını duyurdu.

YENİ DELHİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın güneydoğusundaki Andhra Pradeş eyaletinden yetkililer, bir ilaç laboratuvarında yaşanan gaz sızıntısının ardından Cuma günü çoğunluğu kadın 150'den fazla işçinin hastalandığını duyurdu. Gaz sızıntısı, Andhra Pradeş'in yönetim merkezi Amaravati'nin yaklaşık 337 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Anakapalle bölgesinde gerçekleşti. Xinhua'ya telefonda bilgi veren Anakapalle bölgesi tıp ve sağlık yetkilisi Hemant Annabathula, "Şu ana dek 150 kişi hastaneye kaldırıldı ve gözlem altına alındı. Bütün hastaların durumu stabil" dedi. Annabathula, sızıntının sebebinin an itibariyle bilinmediğini ifade etti. Yetkililer, işçilerin kustuğunu, bilinçlerinin kapandığını ve solunum güçlükleri yaşadıklarını söyledi. Yaşananların ardından olay yerine gelen kurtarma ekipleri, çalışanları tahliye ederek hastaneye kaldırdı. Hindistan'daki işçi sendikası liderleri, fabrikaları işçiler söz konusu olduğunda güvenlik standartlarını görmezden gelmek konusunda sıklıkla suçluyor.

YORUMLAR
500
Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıp metrelerce derinlikteki kuyuya iniyorlar Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıp metrelerce derinlikteki kuyuya iniyorlar Hindu milliyetçileri Hindistan'da hüküm sürmüş Babürler üzerinden Müslümanları hedef alıyor Hindu milliyetçileri Hindistan'da hüküm sürmüş Babürler üzerinden Müslümanları hedef alıyor
Kaynak: Xinhua

Andhra Pradeş, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'daki İlaç Laboratuvarında Yaşanan Gaz Sızıntısının Ardından 150 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:17 Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen adam, vatandaşlar tarafından darbedildi
21:14 2 kaçak göçmen yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı
21:13 ABD istihbaratı Putin'in kanser tedavisi gördüğünü paylaştı
20:45 Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları 15-18 Haziran'da alınacak
20:25 Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü
20:11 Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi
19:42 İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
19:19 Geri sayım başladı! Kuşadası Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 21:50:56. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'daki İlaç Laboratuvarında Yaşanan Gaz Sızıntısının Ardından 150 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement