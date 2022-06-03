Hindistan'daki İlaç Laboratuvarında Yaşanan Gaz Sızıntısının Ardından 150 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

YENİ DELHİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın güneydoğusundaki Andhra Pradeş eyaletinden yetkililer, bir ilaç laboratuvarında yaşanan gaz sızıntısının ardından Cuma günü çoğunluğu kadın 150'den fazla işçinin hastalandığını duyurdu. Gaz sızıntısı, Andhra Pradeş'in yönetim merkezi Amaravati'nin yaklaşık 337 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Anakapalle bölgesinde gerçekleşti. Xinhua'ya telefonda bilgi veren Anakapalle bölgesi tıp ve sağlık yetkilisi Hemant Annabathula, "Şu ana dek 150 kişi hastaneye kaldırıldı ve gözlem altına alındı. Bütün hastaların durumu stabil" dedi. Annabathula, sızıntının sebebinin an itibariyle bilinmediğini ifade etti. Yetkililer, işçilerin kustuğunu, bilinçlerinin kapandığını ve solunum güçlükleri yaşadıklarını söyledi. Yaşananların ardından olay yerine gelen kurtarma ekipleri, çalışanları tahliye ederek hastaneye kaldırdı. Hindistan'daki işçi sendikası liderleri, fabrikaları işçiler söz konusu olduğunda güvenlik standartlarını görmezden gelmek konusunda sıklıkla suçluyor.